Севільський вояж мадридського Реала, Der Klassiker майбутнього в Мюнхені, Манчестер Юнайтед в гостях у Девіда Мойєса, Римський похід Сассуоло за Лігою чемпіонів та Жозе Моурінью в ролі екзаменатора учня Гвардіоли в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Севілья – Реал

5 грудня, 17:15. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У центральному матчі туру Прімери зійдуться невдахи 5-го туру Ліги чемпіонів. І якщо Реал може нарікати на невезіння в дуелі з донецьким Шахтарем у Києві (0:2), то Севілья була принижена вдома покером ветерана лондонського Челсі Олів'є Жиру. Не вражають команди і в чемпіонаті. Зокрема, "вершкові" востаннє перемагали в Ла Лізі ще 31 жовтня, а нервіонці за 9 матчів іспанської першості примудрилися тричі програти. Отже, перемога потрібна обом колективам.

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Зайвої принциповості поєдинку додає постать Хулена Лопетегі. Керманич Севільї побив горщики з місцевою федерацією перед ЧС-2018 заради Реала, а бос мадридців Флорентіно Перес викинув його з команди лише після 14-ти матчів. На берегах Гвадалківіри фахівець відновив свою репутацію, але цьогоріч боротьба за зону ЛЧ обіцяє бути жорсткішою, ніж у сезоні 2019/20. Торік нервіонці під керівництвом Лопетегі виглядали гідно в протистояннях з "вершковими", але двічі поступилися (0:1, 1:2). Тепер Реал треба обігрувати, бодай вдома.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Баварія – РБ Лейпциг

5 грудня, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На баварській землі відбудеться головне протистояння першого кола Бундесліги, що здатне відсунути на задній план навіть легендарний Der Klassiker. Мюнхенців і саксонських "биків" наразі розділяють лише 2 пункти. Потенційний успіх у дуелі на Альянц-Арені може стати вирішальним фактором, аби зустріти Різдво в лідерах чемпіонату.

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РБ Лейпциг став ледь не найнезручнішим опонентом Баварії на внутрішній арені. Зокрема, в попередньому сезоні команди двічі розійшлися миром (1:1, 0:0). Цього разу, однак, за сприяння Ліги чемпіонів фаворитом виглядають господарі. Ганс-Дітер Флік посеред тижня надав відпочинок провідним гравцям – Нойєр, Горецка та Лєвандовскі навіть не полетіли в Мадрид. Натомість основа "биків" змушена була викластися на всі 100, щоб перестріляти Істанбул Башакшехір (4:3) на шляху до омріяного плей-офф головного єврокубка. Саме втома від напружених 90 хвилин і перельоту в Туреччину може стати головною причиною невдачі команди Юліана Нагельсманна в Мюнхені.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вест Хем – Манчестер Юнайтед

5 грудня, 19:30. Лондон, Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Девід Мойєс знову протистоятиме команді, в якій не скористався шансом усього життя. Симптоматично, що нинішній клуб шотландця перебуває на 4 сходинки вище за манкуніанців. Вест Хем наразі виглядає ледь не головною сенсацією поточного сезону АПЛ. Ще влітку "молотки" дивом уникли вильоту з ліги, а на початку грудня лише на 4 пункти відстають від лідера чемпіонату. Більше того, з більшістю грандів лондонці виглядали доволі пристойно (розгром Лестера, нічиї з Ман Сіті та Тоттенхемом, мінімальні поразки від Арсенала та Ліверпуля).

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Обидві команди йдуть за однаковим графіком, здобувши 3 перемоги поспіль. Та в суботу серія когось із них, найімовірніше, завершиться. Манчестер Юнайтед посеред тижня програв ПСЖ у рамках ЛЧ (1:3) і ускладнив боротьбу за вихід до 1/8 фіналу турніру. Тепер "червоні дияволи" спробують реабілітуватися, але Вест Хем – традиційно міцний горішок для манкуніанців. За останні 5 років Юнайтед лише тричі обіграв "молотків" у Прем'єр-лізі, а остання перемога датована квітнем 2019-го. Здається, буде бій.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Рома – Сассуоло

6 грудня, 16:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У неочевидному центральному матчі туру Серії А зійдуться третя і шоста команди чемпіонату. Рома, попри чимало навколофутбольних проблем, поки продовжує претендувати на місце в зоні Ліги чемпіонів. Це робить поєдинок проти Сассуоло дуеллю за 6 пунктів – "нероверді" теж прагнуть зробити якісний стрибок і нарешті втрапити до потяга топ-4. Таку ціль публічно задекларував і керманич сассолезі Роберто Де Дзербі. Його Сассуоло порівнюють із Аталантою маестро Гасперіні, тому очікування варто конвертувати в реальність.

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Подібні компліменти експертів роблять "нероверді" тіньовим фаворитом протистояння. Колектив, який демонструє естетичний футбол, програв лише 1 матч у Серії А сезону 2020/21 – Інтеру в попередньому турі. Міланці перемогли завдяки кропіткій домашній роботі свого алленаторе Конте, який зробив усе, щоб його підопічні покарали Сассуоло за кожну помилку. Натомість нинішня Рома такою методичною у бажанні переграти опонента не виглядає. І навіть перемога над Янг Бойз у Лізі Європи не перекриває негативу від фіаско від Наполі минулої неділі (0:4).

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Тоттенхем – Арсенал

6 грудня, 18:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі Північного Лондона – завжди окраса ігрового дня, незалежно від турнірної ситуації. Після іспиту свого учня в двобої з Челсі минулого тижня Жозе Моурінью тепер проекзаменує вихованця свого одвічного суперника. Мікель Артета пішов у вільне від Гвардіоли плавання якраз рік тому й в очах фанатів "канонірів" вже пройшов шлях від захоплення до розчарування. Раніше не вражала гра Арсенала, тепер – ще й результати. Що й казати, Емері втратив посаду керманича клубу торік у навіть кращій турнірній ситуації.

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Натомість Тоттенхем ожив після емоційно виснажливого сезону 2019/20 і почав всотувати ідеї Моурінью. Кейн розкрився у ролі плеймейкера, Ндомбеле нарешті виглядає на гравця вартістю 60 млн євро, а Хьойберг утверджується у статусі лідера "шпор". Наразі Тоттенхем іде першим у чемпіонаті й після виходу в плей-офф Ліги Європи може зосередитися на АПЛ. Місяць чи два тому дербі ризикувало перетворитися у "шахи" на втіху тактичним фрікам. Але 14-те місце в першості змусить Арсенал іти вперед із перших хвилин. Тоттенхему якраз це й потрібно...

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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