"Очень интересный документальный фильм. Было интересно увидеть внутреннюю кухню другого футбольного клуба, другие идеи, других тренеров, другую организацию.

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Мне нравится смотреть подобные фильмы – смотрю документалки и о других видах спорта, потому что есть много вещей, которые можно почерпнуть. Тем более у такого специалиста, как Жозе Моуринью, который работал во многих странах, и во всех достигал успеха.

В этом документальном фильме есть несколько важных моментов, которые можно заметить и понять, почему он преуспевает и как он это делает", – цитирует Артету Sky Sports.

Добавим, что документальный фильм о Тоттенхэме в сезоне-2019/2020 был снят после того, как Жозе Моуринью заменил Почеттино в должности рулевого "шпор" и в итоге занял шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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