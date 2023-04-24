Інсайди ЗМІ підтвердилися: керівництво Тоттенхема звільнило Крістіана Стелліні з посади наставника команди та призначило Раяна Мейсона виконувачем обов'язків головного тренера. Він керуватиме командою до кінця сезону, інформує офіційний сайт "шпор".

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Власник лондонців Деніел Леві пояснив своє рішення в офіційній клубній заяві. "Недільний виступ проти Ньюкасла був абсолютно неприйнятним, дивитися це було просто неможливо. Ми можемо припускати різні причини, чому це сталося, і хоч рада директорів, тренери та гравці мають узяти на себе колективну відповідальність, врешті-решт відповідальність лежить на мені. Сьогодні я зустрічався з лідерами роздягальні – команда сповнена рішучості згуртуватися, щоб завершити сезон на максимально позитивній ноті", – заявив Леві.

Після 32 матчів у чемпіонаті Англії Тоттенхем посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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