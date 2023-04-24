Инсайды СМИ подтвердились: руководство Тоттенхэма уволило Кристиана Стеллини с должности наставника команды и назначило Райана Мейсона исполняющим обязанности главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезона, информирует официальный сайт "шпор".

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Владелец лондонцев Дэниел Леви объяснил своё решение в официальном клубном заявлении. "Воскресное выступление против Ньюкасла было совершенно неприемлемым, смотреть это было просто невозможно. Мы можем предполагать разные причины, почему это произошло, и хоть совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне. Сегодня я встречался с лидерами раздевалки – команда полна решимости сплотиться, чтобы завершить сезон на максимально позитивной ноте", – заявил Леви.

После 32 матчей в чемпионате Англии Тоттенхэм занимает 5 место в турнирной таблице.

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