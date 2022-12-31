Тотовицький узгодив умови свого приходу в Колос, інформує Динамоманія. Раніше клуб видалив новину про прихід хавбека до клубу, оскільки сторони не змогли домовитись про фінансову сторону співпраці.

Колос видалив новину про підписання Тотовицького – між сторонами виникли певні нюанси

У ковалівському клубі хавбек зароблятиме 300 тисяч доларів на рік, а також отримає ще 100 тисяч доларів у якості підйомних.

Зазначимо, що Тотовицький виступав за Десну з січня 2020 року (47 поєдинків, 16 голів та 9 результативних передач). Нещодавно вихованець Шахтаря офіційно попрощався з чернігівцями.

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