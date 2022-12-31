Полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшее время должен поставить подпись в контракте с Колосом.

Тотовицкий согласовал условия своего прихода в Колос, информирует Динамомания. Ранее клуб удалил новость о приходе хавбека в клуб, поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне сотрудничества.

Колос удалил новость о подписании Тотовицкого – между сторонами возникли определенные нюансы

В ковалёвском клубе хавбек будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.

Отметим, что Тотовицкий выступал за Десну с января 2020 года (47 поединков, 16 голов и 9 результативных передач). Недавно воспитанник Шахтера официально попрощался с черниговцами.

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