"Я дуже розчарований нашим виступом. Сьогодні ми не були тією командою, якою завжди були. Румунія заслужила цю перемогу, і ми повинні продовжувати йти вперед. У нас є ще дві гри, і ми повинні бути сильними і змінити ситуацію.

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Іноді погані речі трапляються в найважливіші моменти, і так було сьогодні. Ми контролювали гру, були на м'ячі, але нас покарали одразу за першу ж помилку. На таких турнірах потрібно іноді грати просто перед своїми воротами, і тренер попереджав нас про це перед грою.

Я б назвав гол Станчу "євро-голом" – це був дуже гарний удар. Але, чесно кажучи, я був дуже впевнений, що в другому таймі ми будемо більш агресивними, заб'ємо і все зміниться. На жаль, цього не сталося", – цитує Степаненка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно поступилась Румунії, пропустивши три сухих голи. Попереду у "синьо-жовтих" ще дві гри – проти Словаччини і Бельгії.

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