"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було й проти Румунії. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти.

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Футболісти збірної України мають самі себе повертати. Розуміємо, що це не одна гра. Так, припустилися багатьох помилок. Потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку.

Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав футболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий вийшов результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій", – сказав Ребров у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно поступилась Румунії, пропустивши три сухих голи. Попереду у "синьо-жовтих" ще дві гри – проти Словаччини і Бельгії.

Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника