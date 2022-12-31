Завершення року – це традиційно час для підбивання підсумків, побудови планів та приємного очікування чогось нового і особливого. Так вже склалося, що чимало українців сприймають Новий рік як сімейне свято і мають чудову нагоду провести час із рідними. А як минає цей день для відомих постатей українського футболу? Про магію новорічної ночі, найбільш яскраві святкування Нового року та перегляд привітань президентів вони розповіли Футбол 24.

Ігор Циганик

Журналіст, ведучий "Циганик LIVE"

– Новий рік для мене – максимально сімейне свято. Це той час, коли я відкладаю усі справи і залишаюся із родиною. Фактично з 1-го по 6-те січня я вільний від роботи і маю нагоду насолодитися домашніми справами. Буває, що з сином у хокей граємо або ж гуляємо. Саму новорічну ніч теж не сприймаю, як щось надзвичайне. Привітання президентів, як на мене, це рудимент минулого. Думаю, протягом року глава держави має вдосталь часу, щоб звернутися до народу і поспілкуватися на важливі теми. Тому я дивлюся промову президента виключно з метою не пропустити настання нового року. Цьогоріч збираюся святкувати максимально звично і буденно – вдома у колі рідних та близьких.

Артем Федецький

Екс-захисник збірної України

– Найбільше мені запам'ятався Новий рік, який я зустрічав з дружиною та сином у Лапландії. Це було незвично і цікаво, навколо атмосфера свята, усе яскраво і красиво. Та й погода сприяла – мінус 30 градусів. Для найкращого Нового року локація значення не має, головне перебувати у колі рідних та близьких. Це раніше я міг у кафе та ресторанах з друзями святкувати. А зараз в основному вдома з рідними. Бажання у новорічну ніч загадую лише одне – щоб усі були живі та здорові. А всі інші матеріальні бажання залежать від нас. Лише ми творці свого життя. Треба ставити цілі і досягати їх. Я вже не у тому віці, щоб вірити у бажання. Якщо ти чогось дійсно хочеш, то маєш докладати для цього зусилля.

Йожеф Сабо

Екс-наставник збірної України та київського Динамо

– Новий рік традиційно зустрічаю вдома. Раніше їздив додому в Ужгород, коли ще жила моя мама. Я ніколи не любив гучних компаній і походів у ресторани. Часто це може завершитися не дуже добре, тому завжди намагаюся утриматися від галасливих компаній. Те саме стосується і Нового року. Алкоголь я не вживаю, не роблю виключення і у новорічну ніч. Єдиний виняток – на ювілеях можу випити 10 грамів коньяку. До речі, не палив ніколи і просто не сприймаю цигарок. Я ж футболістом був, тому режим для мене – святе. А коли став тренером, то страшенно не любив гравців, які заглядали у чарку. З професіональним спортом ці речі несумісні.

Валерій Рудаков

Екс-капітан Шахтаря, тренер клубної академії

– Люблю і чекаю на 31 грудня, адже це чудова нагода провести день у сімейному колі. Мені подобається сам процес: приготування, збори, хвилююче очікування… Страви начебто завжди стандартні, але завжди хочеться чимось здивувати самого себе. Крім того, Новий рік для мене – це певний підсумок. Підсумок того, як минув рік. Роблю для себе висновки і аналізую рік у життєвому та футбольному плані. Підсумовую для себе, що вдалося і над чим ще треба працювати. Для мене цей день пов'язаний з новими надіями та сподіваннями. Саме святкування завжди минало вдома, а вже 2 січня ми мали традицію збиратися з партнерами по Шахтарю. Новорічні бажання у мене завжди однакові – здоров’я і ще раз здоров’я.

Владислав Ващук

Екс-захисник Динамо та збірної України

– У мене існує традиція святкувати Новий рік вдома з рідними. Головне правило – святкувати з усмішками і хорошим настроєм. Зазвичай проводжаємо старий рік, згадуємо позитив, а тоді зустрічаємо новий. Це особливий час: новий рік, новий день, нові можливості. Ми йдемо вперед. Раніше бувало, святкував з партнерами по Динамо. Ми тоді збиралися сім'ями. А зараз всі окремо. Інколи вибираємося до ялинки, якщо діти хочуть. Щодо бажань, то вони збуваються вже тоді, коли ти починаєш про них думати. Тому загадую бажання у новорічну ніч. Я вірю, що все можливо.

Віктор Вацко

Коментатор

– Напевно, за увесь час я лише одного разу святкував Новий рік за кордоном. Це було в Італії у місті Комо на одноіменному озері. Щоправда, ми так його зустріли, що потім для нас всю Європу закрили – невдовзі розпочалася пандемія. Я люблю сонце, мені цікавіша тепла погода. Планували поїхати у Барселону, однак не склалося, тому полетіли в Італію. Взагалі у мене немає улюбленого свята, відтак, Новий рік не є чимось надзвичайним. Разом з тим, це свято сімейне. У цей день ми завжди вдома, утрьох. Спокійно, затишно. Олів'є – є, шампанське якесь – теж є. Як і у всіх. Бажання не загадую. Ну яке бажання? Головне, щоб усі були здорові і був мир в Україні. Більше нічого й не треба.

Мирон Маркевич

Екс-наставник Карпат, Металіста, Дніпра та збірної України

– Знаєте, для мене Різдво – набагато важливіше свято. Новий рік я не особливо святкую. А зараз взагалі з кожним роком все менше. Про Різдво особливі спогади з дитинства. Особливо про ті моменти, коли ходив колядувати та їздив на санках чи лижах. Оце основне! Новий 2022 рік святкуватиму вдома у родинному колі: з дітьми, внуками, дружиною та невістками. Піднімемо келихи, вип'ємо шампанського… Привітання президентів? Ніколи їх не дивився і не слухав, про що вони там говорять.

Горан Гавранчіч

Екс-захисник Динамо

– У мене залишилися чудові спогади про український етап кар’єри. Це стосується, зокрема, і святкування Нового року разом з партнерами по Динамо. Якщо порівнювати значення цього свята для українців та сербів, то мені здається, що у вас все ж більш урочиста атмосфера. Зрештою, на сьогодні у Белграді також обіцяють якийсь особливий салют, який має тривати протягом 15-20 хвилин. Особисто для мене ніч з 31-го грудня на 1-е січня нічим не відрізняється від наступних – тих, які будуть завтра чи післязавтра. Святкуватиму вдома з дружиною. Не тому, що ми старі чи ще щось, просто так комфортно. Подивимося телевізор, переглянемо якісь фільми…

Зараз я займаюся бізнесом у Сербії і у нас традиційно всі вітають своїх партнерів та колег зі святом. Принагідно і я хотів би привітати весь український народ. Бажаю всім українцям миру і спокою. Ми слідкуємо за ситуацією на Донбасі і переживаємо разом з вами. Дуже сподіваємося, що в Україні все налагодиться, а любові завжди буде більше, ніж зла.

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