Андрій Тотовицький домовився з Колосом про співпрацю, але потім щось пішло не так.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Андрія Тотовицького, але за кілька годин новина зникла з ресурсів ковалівського клубу.

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За версією FootballHub, між керівництвом клубу та 28-річним футболістом виникли певні розбіжності щодо контракту. Нагадаємо, останнім клубом Андрія була Десна, за яку він провів у нинішньому сезоні УПЛ 13 матчів та відзначився трьома голами.

Після 18-ти турів чемпіонату України Колос розташувався на 8-й сходинці.

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