Аперетивом до матчів Ліги чемпіонів у середу виступала перенесена зустріч 3-го туру Серії А, у якій Дженоа приймав Торіно. Туринці на вихідних опростоволосились з Лаціо, пропустивши двічі у компенсований час і втративши перемогу – до сьогодні в поточному сезоні "бики" не виграли жодного поєдинку. Таким чином, підопічним Марко Джампаоло необхідна була сатисфакція.

Феєричний камбек Лаціо у відеоогляді матчу проти Торіно – 4:3

Вже на 10-й хвилині гості відкрили рахунок внаслідок невдалої скидки від захисника на хід Лукічу. Саша увірвався у штрафний та потужно пробив у ближній кут – 0:1. Ще за 16 хвилин Торіно подвоїв перевагу завдяки м'якій подачі від Белотті, яку Пеллегріні зрізав у власні ворота. Генуезцям вдалося відквитати один гол аж на 90+4-й хвилині – це Скамакка вистрілив з правого краю карного майданчика з передачі Пандева. Втім, відігратись часу вже не було. "Бики" святкують першу перемогу в сезоні.

Таким чином, Торіно набрав чотири очки, піднявшись на вісімнадцяту позицію в турнірній таблиці. Дженоа, маючи в активі п'ять залікових балів, впав на сімнадцяту сходинку.

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