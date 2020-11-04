Аперетивом к матчам Лиги чемпионов в среду выступала перенесённая встреча 3-го тура Серии А, в котором Дженоа принимал Торино. Туринцы на выходных опростоволосились с Лацио, пропустив два гола в компенсированное время и упустив победу – до сегодня в чемпионате "быки" не выиграли ни одного поединка. Таким образом, подопечным Марко Джампаоло необходима была компенсация.

Феерический камбэк Лацио в видеообзоре матча против Торино – 4:3

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт в благодаря неудачной скидке от защитника на ход Лукичу. Саша ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол – 0:1. Ещё через 16 минут Торино удвоил преимущество в благодаря мягкой подачи от Белотти, которую Пеллегрини срезал в собственные ворота. Генуэзцам удалось отквитать один гол аж на 90+4-й минуте – это Скамакка выстрелил с правого края штрафной с передачи Пандева. Впрочем, отыграться времени уже не было. "Быки" празднуют первую победу в сезоне.

Таким образом, Торино набрал четыре очка, поднявшись на восемнадцатую позицию в турнирной таблице. Дженоа, имея в активе пять зачётных баллов, упал на семнадцатую строчку.

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