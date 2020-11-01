Торіно приймав Лаціо у рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Торіно та Лаціо подарували справжню насолоду вболівальникам, провівши поєдинок із 7-ма голами. До перерви господарі відзначились двічі, на що римляни відповіли одним голом.

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До закінчення основного часу туринці перемагали з рахунком 3:2, але гості не мали наміру здаватись. У доданий час гравці Лаціо примудрились організувати два м'ячі і вирвати перемогу у поєдинку.

Після 6-ти турів Серії А Лаціо розташувався на 8-й сходинці, Торіно залишився у зоні вильоту – 19-те місце.

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