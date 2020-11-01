В рамках 6-го туру Серії А Удінезе у рідних стінах поступився Мілану. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 6-й тур

Удінезе – Мілан – 1:2

Голи: Де Пауль, 48 (пен) – Кессьє, 18, Ібрагімовіч, 83

Спеція – Ювентус – початок о 16:00

Торіно – Лаціо – початок о 16:00

Наполі – Сассуоло – початок о 19:00

Рома – Фіорентина – початок о 19:00

Сампдорія – Дженоа – початок о 21:45

Недільну програму дня відкривав поєдинок Удінезе – Мілан. Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині. Ібрагімовіч у штрафному майданчику скинув під удар Кессьє, який потужно пробив під поперечину.

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По перерві господарі відігрались завдяки пенальті, який реалізував Де Пауль. Це надихнуло Удінезе і у другому таймі вони виглядали набагато краще, ніж "росонеррі", але забити ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку Ібрагімовіч виграв боротьбу за м'яч у карному майданчику і в падінні пробив через себе – 1:2. Цей гол став останнім у матчі.

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