Мілан обіграв Удінезе – гол+асист Ібрагімовіча допоміг відірватися на вершині Серії А
В рамках 6-го туру Серії А Удінезе у рідних стінах поступився Мілану. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 6-й тур
Удінезе – Мілан – 1:2
Голи: Де Пауль, 48 (пен) – Кессьє, 18, Ібрагімовіч, 83
Спеція – Ювентус – початок о 16:00
Торіно – Лаціо – початок о 16:00
Наполі – Сассуоло – початок о 19:00
Рома – Фіорентина – початок о 19:00
Сампдорія – Дженоа – початок о 21:45
Недільну програму дня відкривав поєдинок Удінезе – Мілан. Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині. Ібрагімовіч у штрафному майданчику скинув під удар Кессьє, який потужно пробив під поперечину.
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По перерві господарі відігрались завдяки пенальті, який реалізував Де Пауль. Це надихнуло Удінезе і у другому таймі вони виглядали набагато краще, ніж "росонеррі", але забити ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку Ібрагімовіч виграв боротьбу за м'яч у карному майданчику і в падінні пробив через себе – 1:2. Цей гол став останнім у матчі.