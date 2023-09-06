Під час червневого візиту Кайро до Нью-Йорка – де він не був уже два десятиліття – до нього звернувся представник групи інвесторів, які були сильно зацікавлені в купівлі контрольного пакета акцій "биків". Згідно з TMW, фонд, імовірно, базується в США.

Екс-одноклубник Маліновського офіційно перебрався в новий клуб

Повідомляється, що переговори тривають уже кілька місяців, але в останні тижні зайшли в глухий кут.

Кайро придбав Торіно 18 років тому. Наразі вартість туринського клубу оцінюють приблизно у 200 мільйонів євро, беручи до уваги ігровий склад, джерела доходу і трохи більше 50 мільйонів євро у вигляді телевізійних прав.

Сам Кайро стверджує, що не зацікавлений у продажу Торіно.

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