Нападник Аталанти Дуван Сапата в сезоні 2023/24 гратиме за Торіно.

Колумбійським форвардом активно цікавилася Рома Жозе Моурінью, але Гасперіні відмовився відпускати гравця до римського клубу. Однак Аталанті таки довелося попрощатися з Дуваном Сапатою, який знайшов нову команду.

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Торіно на офіційному сайті підтвердив перехід 32-річного форварда. Сапата виступатиме за "биків" на правах оренди. Туринський клуб буде зобов'язаний викупити колумбійця за 7 мільйонів євро при виконанні певних умов, які не розголошуються.

Дуван Сапата виступав за Аталанту з 2018 року. Форвард провів у складі бергамасків 191 матч. В його активі 82 голи та 43 результативні передачі.

Нагадаємо, що колумбієць грав разом з Русланом Маліновським, коли українець перебував у складі Аталанти.

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки