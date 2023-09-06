Во время июньского визита Кайро в Нью-Йорк – где он не был уже два десятилетия – к нему обратился представитель группы инвесторов, которые были сильно заинтересованы в покупке контрольного пакета акций "быков". Согласно TMW, фонд предположительно базируется в США.

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Сообщается, что переговоры продолжаются уже несколько месяцев, но в последние недели зашли в тупик.

Кайро приобрёл Торино 18 лет назад. Сейчас стоимость туринского клуба оценивается примерно в 200 миллионов евро, принимая во внимание игровой состав, источники дохода и чуть более 50 миллионов евро в виде телевизионных прав.

Сам Кайро утверждает, что не заинтересован в продаже Торино.

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