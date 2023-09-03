Жодних несподіванок щодо Маліновського. Руслан знову вийшов у стартовому складі. Зрештою, для цього він і приїхав у Дженоа. Сьогодні в українця була особлива мотивація – присоромити Урбано Кайро. Президент Торіно некрасиво висловився після провалених переговорів з Марселем. Функціонер заявив, що його клуб ніколи навіть не думав над запрошенням нашого земляка.

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Зрештою, Іван Юріч, хоч і дуже хотів бачити Маліновського у своїй команді, не міг гарантувати йому такого ж статусу, як генуезці. Торіно прямо зараз набагато сильніша команда, в якій конкуренція значно серйозніша. Руслан точно відчув це під час очної зустрічі.

Господарі територіально домінували. Дженоа притиснулася до власних воріт і про атаки навіть не думала. Теплова карта й точки передач за підсумками першого тайму лише підтверджують візуальне враження. Здається, "грифони" навіть не знали про існування чужої третини.

Водночас Альберто Джилардіно варто похвалити за організацію гри в обороні. Постійно перебуваючи під таким тиском, його команда не дозволяла супернику створювати реальну гостроту. Навіть кремезний Сапата ніяк не міг звільнити для себе бодай клаптик простору. Все йшло до нічиєї, але вже у компенсований час фарт і майстерність Неманьї Радоньїча принесли Торіно першу перемогу в сезоні. Серб розхитав Схюрста і з дуже гострого кута відправив м'яч у ворота. Дженоа в останню мить залишилася ні з чим.

Маліновський – заручник ситуації

Якщо дивитися на оцінки статистичних порталів, то Руслан Маліновський провалив матч. Інша справа, що на якісь інші цифри у нього просто не було шансів. Гравці з такими характеристиками, як в українця, просто марні, якщо команда постійно лише відбиває атаки суперника. Тож заміна на старті другого тайму була максимально логічною.

17-й номер Дженоа також не цурався чорнової роботи. Намагався перекривати зони, відбирати м'яч і йти в боротьбу. Результат – жовта картка за фол, який не дозволив Торіно розігнати перспективну атаку. Попередження підкосило рейтинг Маліновського, а компенсувати це продуктивними діями він не зміг. Не допомогли навіть опускання в лінію до центрбеків. "Бики" накривали високим пресингом найменші спроби гостей налагодити володіння.

Руслан за 60 хвилин на полі виконав лише 16 передач (10 успішних). Однак це найкращий показник серед півзахисників Дженоа, якщо зважати на час, проведений на полі. Українець не перетримував м'яч, намагаючись максимально швидко знайти відкритого партнера. Кілька разів успішно спробував знайти попереду Матео Ретегі, віддавши на форварда збірної Італії дві точні довгі передачі з трьох спроб. Ось це і все. Нічого видатного Маліновський не зробив, але саме такою сьогодні й була Дженоа.