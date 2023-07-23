"Бики" активно шукали підсилення у центр півзахисту. Одним із кандидатів був Володимир Бражко. Втім, Динамо відхилило пропозицію у 4 мільйони євро за свого вихованця. Ігор Суркіс назвав такі цифри неприйнятними.

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Торіно доволі швидко знайшов альтернативу, підписавши Адріена Тамеза із Верони. Компенсація становить 2,8 млн євро. Таку ціну можна пояснити віком камерунця – перспектива потім перепродати гравця, якому вже 29, дуже сумнівна.

Варто зауважити, що Тамез уже працював і головним тренером Торіно Іваном Юрічем. Він був одним із ключових гравців Верони, коли там працював сербський фахівець.

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