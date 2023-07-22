Торіно після відмови Динамо відпустити Володимира Бражка за 4 мільйони євро готує нову пропозицію, повідомляє Toro.it.

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Зазначається, що "гранатові" вважають, що у Бражка є якості, які можуть дозволити йому стати великим гравцем у майбутньому. За грою Володимира на Євро-2023 спостерігав спортивний директор Торіно Давіде Вагнаті під час гри на Євро-2023 U-21 Україна – Хорватія.

Нагадаємо, Бражко – вихованець Динамо. Минулий сезон провів в оренді у Зорі (7 голів і 1 асист у 29 матчах). У складі збірної України U-21 дійшов до півфіналу Євро-2023 та вперше в історії нашої держави допоміг "синьо-жовтим" пробитись на Олімпійські ігри. Transfermarkt оцінює Володимира у 1,5 млн євро.

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