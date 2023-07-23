"Быки" активно искали усиление в центр полузащиты. Одним из кандидатов был Владимир Бражко. Впрочем, Динамо отклонило предложение в 4 миллиона евро за своего воспитанника. Игорь Суркис назвал такие цифры неприемлемыми.

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Торино довольно быстро нашел альтернативу, подписав Адриена Томеза из Вероны. Компенсация составляет 2,8 млн евро. Такую цену можно объяснить возрастом камерунца – перспектива затем перепродать игрока, которому уже 29, очень сомнительна.

Следует заметить, что Тамез уже работал и главным тренером Торино Иваном Юричем. Он был одним из ключевых игроков Вероны, когда там работал сербский специалист.

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