Копа Амеріка-2024: визначилися всі учасники турніру – Мессі починає з елітної дуелі
Спільний чемпіонат Південної та Північної Америки влітку 2024-го збере найкращі команди на полях США.
Останніми двома учасниками Кубка Америки стали Канада та Коста-Рика, які у ніч на неділю виграли свої матчі плей-офф. Канадці розібралися з Тринідадом і Тобаго (2:0), а Кейлор Навас і компанія переграли Гондурас (3:1).
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Таким чином, визначився повний склад учасників унікального Копа Амеріка-2024. 16 команд розділені на 4 групи. На турнір автоматично вийшли 10 представників КОНМЕБОЛ, а 6 найкращих збірних КОНКАКАФ (серед яких господар США) пройшли кваліфікацію.
Копа Амеріка-2024: учасники турніру
Група А
Аргентина
Перу
Чилі
Канада
Група В
Мексика
Еквадор
Венесуела
Ямайка
Група С
США
Уругвай
Панама
Болівія
Група D
Бразилія
Колумбія
Парагвай
Коста-Рика
Канада не просто вийшла на турнір, а зіграє у матчі-відкритті з Аргентиною. Лео Мессі протистоятиме Альфонсо Девісу.
Нагадаємо, що Копа Амеріка-2024 пройде паралельно з Євро-2024 – з 20 червня по 14 липня на чотирнадцяти стадіонах США. Фінал відбудеться у Маямі.