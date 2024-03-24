Спільний чемпіонат Південної та Північної Америки влітку 2024-го збере найкращі команди на полях США.

Останніми двома учасниками Кубка Америки стали Канада та Коста-Рика, які у ніч на неділю виграли свої матчі плей-офф. Канадці розібралися з Тринідадом і Тобаго (2:0), а Кейлор Навас і компанія переграли Гондурас (3:1).

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Таким чином, визначився повний склад учасників унікального Копа Амеріка-2024. 16 команд розділені на 4 групи. На турнір автоматично вийшли 10 представників КОНМЕБОЛ, а 6 найкращих збірних КОНКАКАФ (серед яких господар США) пройшли кваліфікацію.

Копа Амеріка-2024: учасники турніру



Група А

Аргентина

Перу

Чилі

Канада



Група В

Мексика

Еквадор

Венесуела

Ямайка



Група С

США

Уругвай

Панама

Болівія



Група D

Бразилія

Колумбія

Парагвай

Коста-Рика

Канада не просто вийшла на турнір, а зіграє у матчі-відкритті з Аргентиною. Лео Мессі протистоятиме Альфонсо Девісу.

Нагадаємо, що Копа Амеріка-2024 пройде паралельно з Євро-2024 – з 20 червня по 14 липня на чотирнадцяти стадіонах США. Фінал відбудеться у Маямі.