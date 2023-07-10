Чвертьфінальний поєдинок Золотого Кубка КОНКАКАФ між США та Канадою очікувано виявився дуже гарячим.

Північноамериканські гранди привезли на турнір далеко не найсильніші склади, але очна зустріч перетворилася на справжню битву.

Вже на першій хвилині дісталося лінійному арбітру Крістіану Еспінозі. Захисник канадців Камаль Міллер у боротьбі зі суперником потужно вибив м'яч і влучив у обличчя арбітру. З носа Еспінози сильно потекла кров, і лайнсмена довелося міняти.

Pronta recuperación querido Christian Kiabek Espinosa Zavala conocemos de tu entereza y profesionalismo, Primero Dios pronto regresarás a los terrenos de juego.#ArbitroEntrenador pic.twitter.com/bn9yIIKrvU — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) July 10, 2023

120 хвилин ігрового часу завершилися драматичними 2:2, тому справа дійшла до серії пенальті, в якій сильнішими виявилися американці. Дорогою в підтрибунку "зірково-смугасті" нібито почали знущатись з канадців, через що зав'язалась сутичка. Цього разу принаймні вдалося обійтись без кривавих наслідків.

Se armó la bronca en los vestidores del TQL Stadium



Jugadores de Canadá y Estados Unidos entre empujones, jaloneos e insultos



@elchefhugord #VeranoDeCampeones pic.twitter.com/FFyNobFkpE — TUDN USA (@TUDNUSA) July 10, 2023

У півфіналі США зустрінуться зі збірною Панами. Саме штати є чинними чемпіонами Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Кубок КОНКАКАФ: США перемогли Канаду в серії пенальті, Ямайка мінімально обіграла Гватемалу – визначились півфіналісти