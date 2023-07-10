Топ-матч збірних перетворився на бійню – арбітру розбили обличчя на першій хвилині, команди влаштували масову сутичку
Чвертьфінальний поєдинок Золотого Кубка КОНКАКАФ між США та Канадою очікувано виявився дуже гарячим.
Північноамериканські гранди привезли на турнір далеко не найсильніші склади, але очна зустріч перетворилася на справжню битву.
Вже на першій хвилині дісталося лінійному арбітру Крістіану Еспінозі. Захисник канадців Камаль Міллер у боротьбі зі суперником потужно вибив м'яч і влучив у обличчя арбітру. З носа Еспінози сильно потекла кров, і лайнсмена довелося міняти.
120 хвилин ігрового часу завершилися драматичними 2:2, тому справа дійшла до серії пенальті, в якій сильнішими виявилися американці. Дорогою в підтрибунку "зірково-смугасті" нібито почали знущатись з канадців, через що зав'язалась сутичка. Цього разу принаймні вдалося обійтись без кривавих наслідків.
У півфіналі США зустрінуться зі збірною Панами. Саме штати є чинними чемпіонами Золотого Кубка КОНКАКАФ.
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