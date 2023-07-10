Топ-матч сборных превратился в побоище – арбитру разбили лицо на первой минуте, команды устроили массовую стычку
Четвертьфинальный поединок Золотого Кубка КОНКАКАФ между США и Канадой оказался очень горячим.
Североамериканские гранды привезли на турнир далеко не самые сильные составы, но очная встреча превратилась в настоящую битву.
Уже на первой минуте досталось линейному арбитру Кристиану Эспинозе. Защитник канадцев Камаль Миллер в борьбе с соперником мощно выбил мяч и попал в лицо арбитру. Из носа Эспинозы сильно потекла кровь, и лайнсмена пришлось менять.
120 минут игрового времени завершились драматичными 2:2, поэтому дело дошло до серии пенальти, в которой сильнее оказались американцы. По дороге в подтрибунку "звездно-полосатые" якобы начали издеваться над канадцами, из-за чего завязалась стычка. На этот раз, по крайней мере, удалось обойтись без кровавых последствий.
В полуфинале США встретятся со сборной Панамы. Именно штаты являются действующими чемпионами Золотого Кубка КОНКАКАФ.
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