Четвертьфинальный поединок Золотого Кубка КОНКАКАФ между США и Канадой оказался очень горячим.

Североамериканские гранды привезли на турнир далеко не самые сильные составы, но очная встреча превратилась в настоящую битву.

Уже на первой минуте досталось линейному арбитру Кристиану Эспинозе. Защитник канадцев Камаль Миллер в борьбе с соперником мощно выбил мяч и попал в лицо арбитру. Из носа Эспинозы сильно потекла кровь, и лайнсмена пришлось менять.

Pronta recuperación querido Christian Kiabek Espinosa Zavala conocemos de tu entereza y profesionalismo, Primero Dios pronto regresarás a los terrenos de juego.#ArbitroEntrenador pic.twitter.com/bn9yIIKrvU — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) July 10, 2023

120 минут игрового времени завершились драматичными 2:2, поэтому дело дошло до серии пенальти, в которой сильнее оказались американцы. По дороге в подтрибунку "звездно-полосатые" якобы начали издеваться над канадцами, из-за чего завязалась стычка. На этот раз, по крайней мере, удалось обойтись без кровавых последствий.

Se armó la bronca en los vestidores del TQL Stadium



Jugadores de Canadá y Estados Unidos entre empujones, jaloneos e insultos



@elchefhugord #VeranoDeCampeones pic.twitter.com/FFyNobFkpE — TUDN USA (@TUDNUSA) July 10, 2023

В полуфинале США встретятся со сборной Панамы. Именно штаты являются действующими чемпионами Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Кубок КОНКАКАФ: США победили Канаду в серии пенальти, Ямайка минимально обыграла Гватемалу – определились полуфиналисты