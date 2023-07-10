США та Ямайка стали останніми півфіналістами Золотого кубка КОНКАКАФ. Читайте звіти про ігри та огляди матчів на "Футбол 24".

Золотий кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу

США – Канада – 2:2 (серія пенальті – 3:2)

Голи: Васкес, 88, Кеннеді, 114, (аг.) – Віторія, 90+3, (пен.), Шаффелберг, 109

Гватемала – Ямайка – 0:1

Гол: Белл, 51

США у божевільному матчі здолали Канаду. Майже вся гра пройшла без голів, а от кінцівка вийшла нервовою: Васкес на 88 хвилині вивів вперед "орлів", але Віторія на 3 компенсованій хвилині реалізував пенальті. В додатковий час команди також обмінялись голами.

Тепер Канада вийшла вперед завдяки голу Шаффелберга, але Кеннеді зрізав м'яч у власні ворота, тож гра перейшла в серію пенальті. Сильнішими виявились США, а головним героєм став Метт Тернер, який відбив два удари з позначки.

Ямайка мінімально здолала Гватемалу. Долю поєдинку вирішив Амарі'ї Белл, який після класної передачі Демарая Грея (одноклубника Миколенка) точно пробив у ближній кут. Таким чином, у півфіналах США зустрінеться з Панамою, а Ямайка з Мексикою. Півфінальні зустрічі заплановані на 13 липня, а фінал відбудеться 17 липня.