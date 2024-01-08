Півфінальні матчі Кубка англійської ліги будуть зіграні без системи відеоповторів через відсутність такої технології на домашньому стадіоні одного з учасників турніру.

Англійська футбольна ліга відмовилася від використання технології VAR на стадії 1/2 фіналу Кубка ліги. Як інформує Goal, у цьому "винен" Мідлсбро – на домашньому стадіоні команди відсутня система відеоповторів.

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Замість використання VAR у трьох із чотирьох півфінальних матчів FA вирішила, що чесніше взагалі відмовитися від використання цієї технології. Таким чином, усі чотири матчі (Мідлсбро – Челсі та Ліверпуль – Фулхем) будуть зіграні без відеоповторів.

Перші півфінали будуть зіграні 9 і 10 січня.

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