Кубок Англії, 1/32 фіналу

Мідлсбро – Астон Вілла – 0:1

Гол: Кеш, 88

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У третьому раунді Кубка Англії Мідлсбро на своєму полі приймав Астон Віллу. Команди підійшли до нинішнього протистояння у різних вагових категоріях. Господарі загрузли в середині турнірної таблиці Чемпіоншипу, посідаючи після 26-ти турів дванадцяту сходинку. Натомість гості стали головною сенсацією поточного сезону в АПЛ, лише двома очками поступаючись лідеру – Ліверпулю.

Астон Вілла очікувано взяла ініціативу у свої руки – вже на 8-й хвилині Дюран міг виводити команду вперед, але Том Гловер у стрибку потягнув м'яч з лівого кута. В середині тайму Джон спробував застати воротаря зненацька дальнім ударом, однак кіпер знову був на висоті.

Мідлсбро завдав першого удару у матчі лише на 35-й хвилині. Але якого! Морган Роджерс увірвався у штрафний правим флангом і небезпечно бив з гострого кута – Мартінес у падінні відбив на кутовий.

По перерві господарі вирівняли статистику у володінні м'ячем, але бити по воротах суперник їм не дозволяв. Езрі Конса був зобов'язаний виводити Астон Віллу вперед після подачі з кутового, але у стрибку спрямував сферу у праву стійку. Емері вирішив не доводити до повторного матчу і провів низку замін. Це додало гостроти, але суперник тримався. На 84-й хвилині Дзаньйоло майстерно закручував у ліву дев'ятку – не вистачило лічених сантиметрів.

Зрештою, Мідлсбро не встояв – на 88-й хвилині Метті Кеш після розіграшу кутового вирішив пробити, м'яч зрикошетив від захисника, дезорієнтував голкіпера і влетів під ліву стійку. Часу, аби відігратись, практично не залишилось. Прикра поразка представника Чемпіоншипу.

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