Евертон здійснив важливе підписання після важкого сезону і збереження місця в АПЛ.

"Іриски" офіційно підтвердили продовження контракту з 35-річним захисником Шеймусом Коулменом ще на один сезон.

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Ірландець виступає за Евертон з 2009 року, коли його за смішні 60 тисяч фунтів придбали у Слайго Роверс. Наразі Коулмен провів у синій футболці 422 матчі, оформивши 28 голів та 29 асистів. З 2019-го він носить капітанську пов'язку в Евертоні.

Нагадаємо, клуб Віталія Миколенка заробив 8 очок штрафу у минулому сезоні АПЛ, але все ж зміг фінішувати на 15-й сходинці і врятуватися.

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