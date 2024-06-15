Вранці збірна України провела тренування на домашньому для себе полі в Таунусштайні, повідомляє офіційний сайт УАФ. Під час заняття команда відпрацьовувала завдання тренерського штабу, спрямовані на підготовку моделі гри з Румунією.

Росія транслюватиме матчі України на Євро-2024 лише за гроші – країна-агресор продовжує переживати когнітивний дисонанс

Після обіду делегація відвідала "Свято Євро-2024", організоване українсько-німецькою спільнотою міста Таунусштайн. Гравці записали відео зі словами вдячності українській діаспорі та передали мʼячі зі своїми автографами, які спільнота розіграє на аукціоні для збору коштів для українських благодійних фондів.

А ближче до вечора збірна України прибула до аеропорту Франкфурта, звідки вилетіла до Мюнхена – подорож тривала всього 40 хвилин. Одразу з летовища команда виїхала до центру Мюнхена, де й розмістилася в готелі.

Додамо, що стартовий матч збірної України на Євро-2024 відбудеться на Альянц-Арені у Мюнхені. Першим суперником стане Румунія, а матч відбудеться 17 червня, початок о 16:00.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е