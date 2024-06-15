Нападник збірної Угорщини Мартін Адам привернув до себе увагу і затьмарив результат матчу.

"Мадяри" програли Швейцарії (1:3) у першому турі Євро-2024. На 79 хвилині в гру увійшов форвард Ульсан Хьонде Мартін Адам.

Гол дебютанта Євро-2024 у відеоогляді матчу Угорщина – Швейцарія – 1:3

Під час виходу і гри було помітно, що нападник збірної Угорщини має не найкращу фізичну форму. Адам прибув на тренувальний табір національної збірної з явною зайвою вагою, але йому дали можливість зіграти на Євро-2024. В соцмережах футбольні фанати жартують, що у Мартіна вага близько 200 кг.

Виклик 29-річного гравця на чемпіонат Європи не став несподіванкою. Сезон, що завершився в Південній Кореї, виявився для Адама досить успішним. У всіх турнірах за Ульсан Хьонде він провів 20 матчів, забив вісім голів і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що 19 червня команда Марко Россі зустрінеться з Німеччиною. Через чотири дні суперником Угорщини буде Шотландія. Наразі "мадяри" мають нуль балів.

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