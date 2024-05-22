Тоттенхэм и Ньюкасл сыграли в товарищеском матче. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская игра

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Исак, 45 – Мэддисон, 32

Чемпионат Англии закончился всего три дня назад, а Ньюкасл и Тоттенхэм еще никак не начнут отпуск. Клубы встретились в товарищеском матче, который проходил в Австралии.

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Зрители увидели голы только в первом тайме. На 32 минуте Поуп очень неудачно отдал передачу на партнера. Мяч перехватил Мэддисон, который без проблем разобрался с обороной "сорок" и открыл счет. Свое преимущество Тоттенхэм потери через несколько минут. Александр Исак оказался в нужное время в нужном месте. Нападающий Ньюкасла первым подобрал мяч после сейва голкипера и сравнял цифры на табло.

Судьбу матча пришлось решать в серии пенальти. Ньюкасл реализовали все пять 11-метровых, а Тоттенхэм забили лишь четыре.

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