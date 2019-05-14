Дибала та Ікарді можуть замінити Грізманна в Атлетіко, – AS

Мадридський Атлетіко знайшов варіанти заміни Антуану Грізманну в Серії А.

Атлетіко не має впевненості в тому, чи залишиться Антуан Грізманн в команді на наступний сезон. Саме тому "матрацники" зацікавились у підписанні Мауро Ікарді або Пауло Дибали, повідомляє AS.

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За інформацією видання, партнери Грізманна вірять в те, що нападник залишить команду найближчого літа. В послугах гравця зацікавлена Барселона, яка готова виплатити 120 млн євро, які зазначені в контракті.

В той же час, ані Дибала, ані Ікарді так і не стали основними гравцями у своїх командах і бажають змінити клуб вже цього літа.

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