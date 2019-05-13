Реал оголосить про трансфер Азара після фіналу Ліги Європи, – L`equipe

Реал хоче оформити трансфер вінгера Челсі Едена Азара відразу після закінчення фіналу Ліги Європи.

Про плани мадридців щодо зіркового вінгера розповів L`equipe.

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Видання переконує, що Реал офіційно оголосить про перехід Едена Азара після фіналу Ліги Європи, в якому бельгієць зіграє за Челсі. Матч з Арсеналом відбудеться 29 травня.

Також озвучена і орієнтовна ціна угоди між столичними командами – 100 мільйонів євро.

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