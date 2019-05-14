Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала

"Футбол 24" рассказывает о десяти очень вероятных трансферов лета, которые точно взорвут рынок. Каждая из этих сделок не опустится ниже 100 млн евро.

Еден Азар

Лидер Челси готов отправиться в Мадрид уже сегодня, даже не упаковывая чемоданы. 28-летний бельгиец просто бредит Реалом и возможностью работать под руководством кумира своего детства – Зинедина Зидана. Трансфер Азара на Бернабеу находится на довольно продвинутой стадии. Ведущие испанские СМИ утверждают, что звездный хавбек достанется Флорентино Пересу за 100 млн евро. Соглашение могут закрыть сразу после финала Лиги Европы, в котором сыграют Челси и Арсенал.

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Гарет Бейл

Летом 2013-го Реал подписал валлийца за 101 млн евро, тот провел на поле чуть больше половины возможного игрового времени (52%) и может быть продан... за значительно большую сумму (!). Если Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед точно не заплатят за мадридского неудачника больше сотни, то вот один китайский клуб, который сейчас сохраняет анонимность, будто бы готов выложить "бланкос" целых 120 млн. Такой трансфер стал бы большой победой Переса, который год назад продал Роналду за аналогичную сумму в Турин.

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Поль Погба

Еще одна цель мадридского гранда имеет все шансы побить собственный трансферный рекорд с 2016 года (105 млн евро). Зинедин Зидан считает полузащитника МЮ одним из ключевых игроков Реала в следующем сезоне и едва ли не каждый день "терроризирует" офис Флорентино, требуя подписать Погба. Зная о конкретном интересе со стороны "бланкоc", на Олд Траффорд надеются выручить как можно большую сумму от его продажи. Британская пресса рассказывает о безумных 150 млн евро. Более стоили только Неймар (222), Мбаппе (185), Коутиньо (160) и Дембеле (140).

Кристиан Эриксен

Датский хавбек, как и Погба, может оказаться этим летом на Сантьяго Бернабеу. Представители 27-летнего футболиста уже договорились с руководством мадридского клуба об условиях личного контракта, информирует AS. Тоттенхэм будет вынужден продать Эриксена, если датчанин откажется продолжать свое соглашение (действует до июня 2020), чтобы ене отпустить его за бесценок. Президент "шпор" планирует получить не менее 100 млн евро, однако после потенциальной победы лондонцев в финале ЛЧ ставки рискуют существенно подняться.

Иско

Он назвал свою собаку именем Месси, но до уровня аргентинца так и не дорос, хотя подавал огромные надежды. Сейчас нестабильный Иско рискует попасть под кадровую чистку Зинедина Зидана, выдав наиболее провальный сезон в своей карьере. Несмотря на слабую форму, Иско все еще пользуется огромным спросом среди европейских грандов. Ювентус мечтает о нем уже несколько лет, а денежный Париж предлагает "золотые горы". Конечно, ни один клуб не выплатит клаусулу 27-летнего плеймейкера, что составляет 700 млн евро, но договориться с Пересом о суперскидке – вполне реально. Тем более, что после трансферов Погба и Эриксена ему точно не найдется места в составе.

Антуан Гризманн

Наша песня хороша начинай сначала. Фанаты Барселоны еще не успели прийти в себя от прошлогоднего "нет" француза, а его продолжают сватать на Камп Ноу. Гризманн вроде бы признает, что ошибся, отказаd каталонцам, и стремится исправить свою ошибку. Чтобы вернуть благосклонность со стороны "rулес", "Маленький принц" готов пойти на существенное снижение зарплаты. По новому контракту с Атлетико он получает 23 млн евро в год, тогда как Барса предлагает только 16.

Филиппе Коутиньо

Приобретение бразильца из Ливерпуля за 160 млн евро (120+40) стало самым большим трансферным провалом в истории Барселоны. Коутиньо не продемонстрировал на Камп Ноу даже 50% собственного потенциала, а фанаты освистывают его чуть не каждого матча. Нынешний сезон, скорее всего, – последний для 26-летнего игрока в сине-гранатовой футболке. Более чем реальный трансфер Гризманна может сделать его прощание неизбежным. Главные претенденты на бразильца – Челси, ПСЖ, МЮ и Ювентус, которые готовы раскошелиться на 100 млн евро.

Пауло Дибала

Аргентинский виртуоз переживает один из худших моментов в своей карьере. 25-летний форвард поссорился с Максом Аллегри, а после прихода Роналду потерял место в старте Юве. Поэтому, Дибала серьезно размышляет над сменой клуба. Главными претендентами на "Жемчужину" считают Манчестер Юнайтед и миланский Интер. Если Пауло выберет Джузеппе Меацца, то поехать в обратном направлении получит шанс Икарди. Так или иначе – стоимость Дибалы не опустится ниже сотни.

Санчо и Фелиш

Оба стали открытием сезона 2018/19, обратив на себя внимание топ-клубов. Португалец зажигал в составе Бенфики, а британец феерив на Сигнал Идун Парк, сделав больше ассистов, чем Лео Месси (17). Лиссабонцы уже спешат продлить контракт с собственным талантом, чтобы выручить за него не меньше 200 млн евро. Зато Боруссия оценила своего сенсационного лидера в 120 млн.

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