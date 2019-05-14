Бейл може переїхати у Китай за 120 млн євро, – Don Balon

Китайський клуб хоче підписати вінгера Реала Гарета Бейла.

Гарет Бейл отримав ще один варіант для продовження своєї кар'єри. Як повідомляє Don Balon, китайський клуб готовий викласти за валлійця 120 млн євро. Ім'я потенційного покупця не називаєтся.

Тоттенхем хоче орендувати Бейла за 10 млн фунтів

Реал прагне позбутись футболіста, який не виправдав очікувань за 6 років перебування на Сантьяго Бернабеу та регулярно перебував у лазареті.

Також була інформація, що Гарет може повернутись у Тоттенхем на правах оренди, звідки він і перебрався у Мадрид.

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