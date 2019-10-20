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Толіссо стало погано на тренуванні Баварії – у гравця запідозрили серцевий напад

17:54 181 Читать на русском
Толіссо стало погано на тренуванні Баварії – у гравця запідозрили серцевий напад
Корентен Толіссо / Bild

Півзахисник Баварії Корентен Толіссо не на жарт налякав своїх одноклубників на тренуванні команди.

Сьогоднішнє тренувальне заняття Баварії було перервано на декілька хвилин через інцидент з Корентеном Толіссо. В одному з епізодів 25-річний француз схопився за серце та присів на газон.

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Лікарі підозрювали, що у футболіста стався серцевий напад, але, на щастя, все обійшлося лише запамороченням. Після медичного огляду в Толіссо не виявили серйозних проблем зі здоров'ям, повідомляє Bild.

Нагадаємо, Баварія в матчі проти Аугсбурга втратила Нікласа Зюле, який через травму коліна вибув на кілька місяців.

До слова, після 8-ми турів мюнхенці набрали 15 очок та посідають 3 місце в Бундеслізі. Лідирує Борусія М, у якої на бал більше.

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Німеччина Корентен Толіссо Корентен Толіссо Баварія Баварія
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