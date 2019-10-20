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Толиссо стало плохо на тренировке Баварии – у игрока заподозрили сердечный приступ

17:54 58 Читати українською
Толиссо стало плохо на тренировке Баварии – у игрока заподозрили сердечный приступ
Корентен Толиссо / Bild

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо не на шутку напугал своих одноклубников на тренировке команды.

Сегодняшнее тренировочное занятие Баварии было прервано на несколько минут из-за инцидента с Корентеном Толиссо. В одном из эпизодов 25-летний француз схватился за сердце и присел на газон.

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Врачи подозревали, что у футболиста случился сердечный приступ, но, к счастью, все обошлось только головокружением. После медицинского осмотра у Толиссо не обнаружили серьезных проблем со здоровьем, сообщает Bild.

Напомним, Бавария в матче против Аугсбурга потеряла Никласа Зюле, который из-за травмы колена выбыл на несколько месяцев.

К слову, после 8-ми туров мюнхенцы набрали 15 очков и занимают 3 место в Бундеслиге. Лидирует Боруссия М, у которой на балл больше.

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Германия Корентен Толиссо Корентен Толиссо Бавария Бавария
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