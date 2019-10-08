Отримав благословення від Хітцфельда, заочно помстився Хаві та облив пивом ван Гала: кар'єра Швайнштайгера в 15-ти фото

Німецький півзахисник Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар'єри. "Футбол 24" згадує основні віхи кар'єри легенди мюнхенської Баварії та збірної Німеччини.

1. Малюк Басті ще в 1990 році приміряв свою першу футболку збірної Німеччини. Для Бундестіму той рік був пам'ятним – команда під керівництвом Франца Бекенбауера тріумфувала на італійському Мундіалі.

Швайнштайгер офіційно оголосив про завершення кар'єри

2. А тут Кайзер Франц вітає 16-річного Швайнштайгера та його одноклубників із перемогою у юнацькому чемпіонаті Німеччини.

3. Легендарний Оттмар Хітцфельд готує свою юну зірочку до виходу на заміну. Це дебютний матч Швайні за мюнхенців, і відразу в Лізі чемпіонів!

4. Швайнштайгер намагається упіймати нинішнього керманича Баварії Ніко Ковача. Початок 2000-х.

5. 18-річний Бастіан святкує своє перше чемпіонство з Баварією. У сезоні 2002/03 "ротен" привезли Штутгарту, який фінішував другим, 16 очок гандикапу.

6. Молоді та необстріляні Лукас Подольскі та Бастіан Швайнштайгер вчаться уму-розуму в досвідченого Олівера Кана.

7. Швайні проти брутального Япа Стама та Джованні ван Бронкхорста на Євро-2004. Це перший великий турнір для хавбека.

8. А тут Швайнштайгер пролітає повз мага Хаві та надії на Кубок світу-2010. Німець візьме своє через 4 роки.

9. Швайні поливає пивом Луї ван Гала. Щойно Баварія оформила чемпіонський титул у сезоні 2009/10.

10. Бастіан із кубком Ліги чемпіонів. У фіналі сезону 2012/13 Баварія здолала дортмундську Борусію (2:1).

11. Бастіан Швайнштайгер – чемпіон світу-2014. У фіналі півзахисник відіграв усі 120 хвилин проти збірної Аргентини.

12. Швайні прощається із мюнхенською публікою після 17 років у структурі Баварії. Травень 2015-го.

13. Але в Манчестер Юнайтед у Швайнштайгера не склалося. Спочатку він страждав через травми, а потім потрапив у немилість Жозе Моурінью.

14. Легендарні Улі Хьонесс та Карл-Хайнц Румменігге вводять Бастіана Швайнштайгера до Зали слави Баварії.

15. А завершив свою кар'єру Швайні за океаном. Після невдалого періоду в МЮ його покликав до Штатів клуб МЛС Чикаго Файр.

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