toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Зюле очікує на операцію – гравець Баварії може пропустити півроку

12:16 250 Читать на русском
Зюле очікує на операцію – гравець Баварії може пропустити півроку
Ніклас Зюле / Фото ФК Баварія

Баварія втратила очки у матчі з Аугсбургом (2:2), але це не найгірші новини з табору мюнхенців.

1’ Марко Ріхтер
90+2’ Альфред Фіннбогасон
 
Роберт Лєвандовскі 14’
Серж Гнабрі 49’
1’ Марко Ріхтер
14’ Роберт Лєвандовскі
49’ Серж Гнабрі
90+2’ Альфред Фіннбогасон

Ніклас Зюле не зміг дограти матч 8-го туру Бундесліги проти Аугсбурга та був замінений вже на 12-й хвилині.

Ковач розкритикував гравців Баварії за провальні відрізки у матчі з Аугсбургом

Після гри лікарі діагностували у захисника важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

На 24-річного німця очікує операція. Ніклас може пропустити близько 6-ти місяців.

В поточному сезоні Бундесліги Зюле провів 8 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

У битві Борусій переміг Дортмунд, нічия Баварії та Аугсбурга, Фрайбург поступився Уніону: 8-й тур Бундесліги, субота

blog_ava
Зідан назвав причини сенсаційної поразки Реала в матчі з Мальоркою
08:55
1671
Теги
Ніклас Зюле Ніклас Зюле Баварія Баварія Німеччина Аугсбург - Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
15
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук