Зюле очікує на операцію – гравець Баварії може пропустити півроку

Баварія втратила очки у матчі з Аугсбургом (2:2), але це не найгірші новини з табору мюнхенців.

Ніклас Зюле не зміг дограти матч 8-го туру Бундесліги проти Аугсбурга та був замінений вже на 12-й хвилині.

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Після гри лікарі діагностували у захисника важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

На 24-річного німця очікує операція. Ніклас може пропустити близько 6-ти місяців.

В поточному сезоні Бундесліги Зюле провів 8 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

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