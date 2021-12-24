Півзахисник Баварії Корентен Толіссо зацікавлений у переході до Барселони після завершення контракту з мюнхенським клубом.

Толіссо збирається вислухати усі можливі пропозиції щодо продовження кар'єри, в тому числі і від Барселони, повідомляє El Nacional. Також на Корентена полюють Реал та неназвані клуби з АПЛ.

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Француз вирішив не продовжувати контракт з Баварією, оскільки Кімміх та Горецка виграють в нього конкуренцію. Президент Барселони Жоан Лапорта готовий повторити роботу в літнє трансферне вікно, коли підписував нових гравців фактично безкоштовно. Толіссо розглядають у статусі заміни для Бускетса, рівень гри якого не поліпшився і після приходу Хаві.

У поточному сезоні чемпіон світу-2018 відіграв у 13 матчах за Баварію, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. Його угода з мюнхенцями добігає кінця влітку 2022 року.

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