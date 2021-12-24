Захисник Барселони Сержиньйо Дест отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Баварія контактувала з Барселоною щодо можливого підписання Деста, інформує журналіст Тобі Альтшаффль у своєму твіттері.

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Зазначається, що мюнхенці можуть підписати латераля на правах оренди, або здійснити повноцінний трансфер вже влітку. Наразі Баварія не робила запиту чи пропозиції стосовно підписання Сержиньйо.

Додамо, що Дест провів 16 матчів у складі Барселони у поточному сезоні та відзначився 3 асистами. Після приходу Хаві американець втратив місце у стартовому складі.

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