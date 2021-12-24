Полузащитник Баварии Корентен Толиссо заинтересован в переходе в Барселону после завершения контракта с мюнхенским клубом.

Толиссо намерен выслушать все возможные предложения по продолжению карьеры, в том числе и от Барселоны, сообщает El Nacional. Также на Корентена охотятся Реал и неназванные клубы из АПЛ.

Бавария изучает возможность подписать Деста – есть два варианта перехода

Француз решил не продлевать контракт с Баварией, поскольку Киммих и Горецка выиграют у него конкуренцию. Президент Барселоны Жоан Лапорт готов повторить работу в летнее трансферное окно, когда подписывал новых игроков фактически бесплатно. Толиссо рассматривается в статусе замены для Бускетса, уровень игры которого не улучшился и после прихода Хави.

В текущем сезоне чемпион мира-2018 отыграл в 13 матчах за Баварию, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его соглашение с мюнхенцами подходит к концу летом 2022 года.

Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых