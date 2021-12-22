Севілья в цьому сезоні стабільно набирає очки з посередньою грою. Команда Хулена Лопетегі закріпилася на другому місці Прімери, але навіть за мірками слабкого нині іспанського чемпіонату виглядає непереконливо. Андалусійці до сьогоднішнього матчу перебрали 10 очок відповідно до системи xG – забили на 5 більше, ніж мали, а пропустили на 6 менше, ніж мали.

Гра з Барсою ще раз підтвердила загальне враження. Севілья звично намагалася розігрувати коротко, виманюючи суперника в пресинг, але робила це жахливо. Барселона постійно накривала господарів і не випускала за центр поля. У стартові 15 хвилин м'яч близько 50% часу перебував на третині Севільї. Барса, пресинг якої дуже далекий від ідеалу, домінувала.

Статистика ударів до середини першого тайму – 0:8. Гості добре діяли в плані структури, але приймали погані рішення з м'ячем. Юний форвард Жутгла за першої ліпшої нагоди бив по воротах, ігноруючи партнерів. Як і обіцяв Хаві, Барселона ризикувала з високою лінією оборони. Щоправда, Севілья до перерви лише раз цим скористалася – Мір забив з офсайду.

Севілья не була б Севільєю, якби не забила з нічого. Андалусійці заробили кутовий – Ракітіч хитро покотив у штрафний, а Папу Гомес забив. Після цього Барселона на певний час випустила ситуацію з-під контролю та поплила, однак встигла відігратися до перерви. Також з кутового – Дембеле подав, а Араухо замкнув.

У другому таймі картина матчу несподівано змінилася. Севілья почала душити гостей пресингом, а Барселона знітилася. Якщо до перерви каталонці завдали 15 ударів, то за 25 хвилин другого тайму – лише 1. Все йшло до того, що Севілья дотисне розбиту Барсу, однак Лопетегі підвів Кунде. Французький захисник виконав те, що хотілося багатьом, – зарядив в обличчя Альбі. М'ячем, але навмисно. Тому вилучення.

Не сказати, що Барселона добре скористалася чисельною більшістю. Біля воріт тер Штегена моменти зникли, однак і в Буну не стало більше роботи. Хлопці Хаві не зуміли повернутися в режим, який показали на початку зустрічі. Каталонці налякано намагалися побудувати бодай одну хорошу атаку. Севілья грамотно захищалася і агресією компенсувала меншу кількість гравців.

Гості все ж знайшли свій момент – Гаві відгукнувся на навіс Абде, але пробив з вигідної позиції повз ворота. А потім Дембеле у фірмовому стилі влучив у стійку після зміщення з флангу. Севілья вистояла, і це не вимагало надлюдських зусиль. Дембеле старався самотужки щось придумати, але суперники впоралися. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Севілья набрала 38 очок і залишилася на другому місці Прімери. Барселона, маючи на 10 балів менше, опинилася на 7 сходинці. Далі у каталонців зустріч з Мальоркою, проти якої доведеться грати без Бускетса та Гаві – вони перебрали жовтих карток.