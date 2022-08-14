Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не готовий до ігнорування партнерів навіть в одній атаці.

Мбаппе пропустив перші матчі сезону через травму. У другому турі чемпіонату зірковий форвард повернувся на поле. Поєдинок з Монпельє вийшов вдалим. Кіліан не реалізував пенальті, але потім забив і створив ще один гол. ПСЖ розгромно переміг.

ПСЖ – Монпельє – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Однак сам француз, схоже, незадоволений командою. Наприкінці першого тайму ще за рахунку 2:0 виникла дивна ситуація. Вітінья розганяв контратаку ПСЖ, а Мбаппе пропонував себе зліва. Втім, португалець його проігнорував і побіг пасувати Мессі. Кіліан психанув, махнув рукою і зупинився. Атака продовжилася, але на дальній стійці нікому було замкнути простріл Хакімі.

Така поведінка розлютила вболівальників. Вони пишуть, що з таким відношенням Мбаппе далеко не зайде. "Яка токсична поведінка". "Хороший гравець, жахлива віддача". "Заспокойся і подорослішай". "Не кожен може впоратися з тиском". "Я б його замінив після такого негайно".

Неймар також розгніваний такими діями. Бразилець поставив лайк під двома різкими постами. В одному йдеться, що Мбаппе новим контрактом вибив собі право на пенальті, хоча не заслужив такого. А в другому Кіліана розносять за слабку гру.

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