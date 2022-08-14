Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не готов к игнорированию партнеров даже в одной атаке.

Мбаппе пропустил первые матчи сезона из-за травмы. Во втором туре чемпионата звездный форвард вернулся на поле. Поединок с Монпелье получился удачным. Килиан не реализовал пенальти, но затем забил и создал еще один гол. ПСЖ разгромно победил.

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Однако сам француз, похоже, недоволен командой. В конце первого тайма еще при счете 2:0 возникла странная ситуация. Витинья разгонял контратаку ПСЖ, а Мбаппе предлагал себя слева. Впрочем, португалец его проигнорировал и побежал пасовать Месси. Килиан психанул, махнул рукой и остановился. Атака продолжилась, но на дальней штанге некому было замкнуть прострел Хакими.

Такое поведение разозлило болельщиков. Они пишут, что с таким отношением Мбаппе далеко не уйдет. "Какое токсическое поведение". "Хороший игрок, ужасная отдача". "Успокойся и повзрослей". "Не всякий может справиться с давлением". "Я бы его заменил после такого немедленно".

Неймар также разгневан такими действиями. Бразилец поставил лайк под двумя резкими постами. В одном говорится, что Мбаппе новым контрактом выбил себе право на пенальти, хотя не заслужил такого. А во втором Килиана разносят за слабую игру.

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