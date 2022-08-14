ПСЖ вже з другого туру закріпився на вершині французького чемпіонату. Парижани знову забили 5 голів суперникам. Цього разу постраждав Монпельє, як не старався голкіпер Омлін. Швейцарець потягнув кілька складних ударів і парирував пенальті від Мбаппе, але цього було недостатньо.

ПСЖ здобув чергову розгромну перемогу – Неймар оформив дубль, Мбаппе не забив пенальті, дебютний гол новачка

Париж просто розніс гостей. Першу скрипку грав Неймар, який дуже потужно розпочав сезон. Бразилець сам забив два, а ще 4 моменти створив для партнерів.

Атакувальне тріо доповнив Мбаппе. Француз повернувся в стартовий склад після травми. Він не реалізував пенальті, але виправився, створивши перший гол. У другому таймі Мбаппе оформив дубль. Останній гол забив Санчеш, який відзначився через хвилину після появи на полі.