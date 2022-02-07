"Перед тим, як переходити до Шахтаря, я поговорив з Тайсоном. Він мені багато хорошого розповів про команду. Він сказав, що переходити треба, що я тут виросту, що можу повністю довіряти цій команді.

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Прямо перед переїздом багато спілкувався з Фернандо. Він розповів мені про клуб і дав багато порад.

Я знаю про досягнення колишніх гравців Шахтаря – Тайсона, Дугласа Кости, Дентінью та інших футболістів. Без жодних сумнівів, Шахтар це той клуб, який розвиває молоді таланти.

Роберто Де Дзербі дає мені багато порад та підказок. Він сказав, щоб я відчував себе спокійно, ніби я тут із самого дитинства, і тоді в мене все вийде. Я ще звичайно не все розумію, адже проходжу процес адаптації, але намагаюся запам'ятовувати все, що бачу та чую від тренера та додавати у грі.

Мої цілі зараз – якнайшвидше адаптуватися і стати сильнішими. А якщо говорити про майбутнє, то я хочу виграти велику кількість титулів із Шахтарем і бути щасливим", – розповів Тобіас в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, донеччани викупили 17-річного оборонця в Інтернасьйонала ще влітку, але до команди гравець приєднався лише в січні.

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