"Чудове відчуття – переживати цю мрію тут, у Шахтарі! Зараз почуваюсь особливим, готовий виконувати все, що від мене вимагатимуть. Працюватимемо разом з командою над тим, щоб 2022 рік став крутим та успішним у плані трофеїв, адже ми цього заслуговуємо!

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Багато стежив за Педрінью, Майконом, Фернандо, адже з ними знайомий, вони чудові гравці. Щасливий, що перебуваю в цій команді. Вона сильна і дозволяє розкриватися. Сподіваюсь, зможу зробити великий внесок у гру Шахтаря.

Я зрозумів, що футбол Шахтаря – колективна атакувальна гра. Також мені імпонує взаємодія з м'ячем, адже я крайній захисник і люблю атакувати. Гадаю, маю необхідні якості, аби швидко інтегруватися й допомагати команді здобувати результат.

Мої сильні якості? Гарна швидкість, чудовий дриблінг, опіка суперника, а ще я чудово тримаю м'яч і маю велике бажання грати. Цілі в Шахтарі? Головне найближчим часом – добре провести збори, а коли розпочнеться чемпіонат, хочу допомагати команді перемагати й виграти з нею не один титул", – цитує Тобіаса сайт донеччан.

Нагадаємо, донеччани викупили 17-річного оборонця в Інтернасьйонала ще влітку, але до команди гравець приєднався лише в січні.

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