"Перед тем, как переходить в Шахтер, я поговорил с Тайсоном. Он мне много хорошего рассказал о команде. Он сказал, что переходить нужно, что я здесь выросту, что могу полностью доверять этой команде.

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Прямо перед переездом я много общался с Фернандо. Он рассказал мне о клубе и дал много советов.

Я знаю про достижения бывших игроков Шахтера – Тайсона, Дугласа Косты, Дентиньо и других футболистов. Без всяких сомнений, Шахтер это тот клуб, который развивает молодые таланты.

Роберто Де Дзерби дает мне много советов и подсказок. Он сказал мне, чтобы я чувствовал себя спокойно, будто я здесь с самого детства, и тогда у меня все получится. Я еще конечно не все понимаю, ведь прохожу процесс адаптации, но стараюсь запоминать все, что вижу и слышу от тренера и прибавлять в игре.

Мои цели сейчас – как можно быстрее адаптироваться и стать сильнее. А если говорить о будущем, то я хочу выиграть большое количество титулов с Шахтером и быть счастливым", – рассказал Тобиас в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, дончане выкупили 17-летнего защитника у Интернасьонала еще летом, но к команде игрок присоединился лишь в январе.

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