Бразильський захисник Вінісіус Тобіас прибув у розташування Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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17-річний оборонець вже встиг пройти медогляд і вирушить з командою на збори до Туреччини.

Нагадаємо, Шахтар придбав Тобіаса ще влітку. За неофіційними даними, донеччани віддали за Вінісіуса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн перерахують у лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси.

До слова, у 2021 році бразилець виступав за Інтернасьйонал U-20, за який провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку (відзначився 1 голом з пенальті).

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